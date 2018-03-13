Кинотеатр "Арлекино" дарит два билета на предпремьерный показ фильма "Кролик Питер"

"Кролик Питер" - книга, очаровавшая не одно поколение читателей. Теперь же пушистый герой невероятных приключений добрался и до больших экранов.

Сюжет комедии выводит противостояние Питера и его заклятого врага мистера Томаса Мак-Грегора (ДоналГлисон) на новый качественный уровень. У Мак-Грегора помимо его обожаемого огорода появляется новое увлечение – очаровательная любительница животных (Роуз Бирн), живущая по соседству. Невероятные события переносят непримиримую вражду в Озёрный Край и Лондон.Роль игривого и очаровательного Питера озвучил Антон Эльдаров (Джеймс Корден в оригианальной версии). Алла Михеева и Марина Кравец подарили свои голоса сестрам-кроликам Мопси и Пикси, а Сергей Бурунов стал их кузеном - кроликом Бенджамином.

Кинотеатр "Арлекино" дарит два билета на предпремьерный показ фильма! Чтобы в числе первых увидеть приключения кролика Питера, становитесть участником конкурса репостов в группе кинотеатра Вконтакте, и выигрывайте два билета на предпремьерный показ фильма 21 марта.

Начало развлекательной программы для всех гостей в 19.00.