Лекция о создании креативных пространств пройдет в пространстве "Я знаю"
В эту среду, 14 марта в 19:00 в пространстве "Я знаю" прочитают лекцию "Как создаются креативные пространства". Об этом сообщают организаторы.
Лектором выступит Илья Рунов - управляющий креативного пространства "Циферблат". Он расскажет о зарождении первого креативного пространства в Нижнем Новгороде и том, как они вошли в городскую жизнь, раскроет секреты создания пространства, а так же поведает, как грамотно сформировать сообщество и команду, готовую его развивать.
Сотни мероприятий, более 10 000 посетителей и огромный вклад в развитие культурных проектов - все это история "Циферблата".
Место: ул. Рождественская, 39 каб. 1.
Вход свободный, обязательна регистрация.
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