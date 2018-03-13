Лекция о создании креативных пространств пройдет в пространстве "Я знаю"

В эту среду, 14 марта в 19:00 в пространстве "Я знаю" прочитают лекцию "Как создаются креативные пространства". Об этом сообщают организаторы.

Лектором выступит Илья Рунов - управляющий креативного пространства "Циферблат". Он расскажет о зарождении первого креативного пространства в Нижнем Новгороде и том, как они вошли в городскую жизнь, раскроет секреты создания пространства, а так же поведает, как грамотно сформировать сообщество и команду, готовую его развивать.

Сотни мероприятий, более 10 000 посетителей и огромный вклад в развитие культурных проектов - все это история "Циферблата".

Место: ул. Рождественская, 39 каб. 1.

Вход свободный, обязательна регистрация.