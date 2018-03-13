Выставка "Мода - народу!" откроется в Нижегородском выставочном комплексе

В Нижегородском государственном выставочном комплексе 16 марта откроется выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну». Об этом сообщают организаторы.

Идея выставки – протянуть нить времени от революции до наших дней.

Экспозиция поделена на две части: первая посвящена истории конструктивизма – от Революции до 1930-х гг. под девизом «Мода – народу!» Здесь отражены: театр, спорт, мода, ткани, платки, прозодежда. Экспонатами стали более 40 реконструкций одежды Н. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, С. Эйзенштейна, А. Экстер, А. Веснина и др. Более 50 эскизов из лучших музеев страны были выставлены в этом зале. Особое внимание уделено творениям гения моды Н. Ламановой, чьи детство и юность связаны с нижним Новгородом.

Вторая часть посвящена теме «От конструктивизма к дизайну». Плакаты Маяковский-Родченко 1920-хгг. и плакаты современных дизайнеров, гениальные фотографии А. Родченко и новые фото, отражающие дома эпохи конструктивизма. Эскизы архитекторов 1920-1930-х гг., таких, как Татлин, Леонидов, братья Веснины, Чернихов и др.

Сегодня современные дизайнеры доказали, что пророческие идеи русских конструктивистов остаются актуальными и воплощаются в жизнь.

Выставка «Мода - народу! От конструктивизма к дизайну» успешно прошла в Москве в 2017 году.

Выставка откроется 16 марта в 16.00.