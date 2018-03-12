Экспозицию «М. Горький: взгляд из XXI века» представит библиотека им. Ленина. Выставка продлится с 14 марта по 6 апреля. Об этом сообщается на портале "Культура.РФ".

В экспозиции будут представлены прижизненные издания М. Горького, книги из личной библиотеки писателя, которые он передавал Нижегородской общественной библиотеке в 1900–1910 гг., книги о местах, связанных с именем выдающегося земляка, его нижегородском окружении, путеводители по горьковским музеям, многочисленные портреты, фотографии, шаржи, а также история театральных постановок и экранизаций произведений М. Горького.