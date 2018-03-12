На сцене театра "Koмедiя" состоится награждение победителей проекта "Мой Горький"

Сегодня в 14:00 в театре "Комедiя" состоится торжественная церемония награждения победителей социально – просветительского проекта "Мой Горький". Об этом сообщает "ГТРК "Нижний Новгород".

Проект стартовал в декабре 2017 года. Учащимся школ Нижегородского района было предложено направить свои сочинения и рисунки по произведениям Максима Горького, 150-летие со дня рождения которого отмечается 28 марта 2018 года.

Всего на рассмотрение жюри поступило 750 сочинений и рисунков. В результате подсчета баллов определились 12 победителей в разных возрастных категориях. Им вручат в подарок электронные книги.

В рамках торжественной церемонии состоится премьерный показ спектакля по пьесе нижегородского писателя и драматурга Нины Прибутковской "Первый учитель", в постановке которого задействованы актеры театра драмы и учащиеся гимназии №13.

Руководство города и почетные гости примут участие в церемонии награждения призеров конкурса и их наставников.