Серию сувениров к юбилею Максима Горького разработали в Нижнем Новгороде
Линейку новой сувенирной продукции разработали к юбилею Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом, со ссылкой на директора департамента культуры региона Наталью Суханова, сообщает "Открытый Нижний".
В линейку вошли блокнот из крафтовой бумаги, ручка и открытка. Первые образцы таких подарков вручат участникам Международной конференции «Горьковские чтения» в конце марта. Новые сувениры также представят Нижний Новгород на Международных туристических выставках «Интурмаркет-2018» и MITT в Москве.
Также Суханова показала и дополнительные позиции в линейке сувениров для гостей города — портативную зарядку для мобильных телефонов, ежедневники, магниты, значки, открытки и шоколадки. Все это можно будет приобрести в информационных центрах на городских мероприятиях, а также в учреждениях культуры.
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