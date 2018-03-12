Серию сувениров к юбилею Максима Горького разработали в Нижнем Новгороде

Линейку новой сувенирной продукции разработали к юбилею Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом, со ссылкой на директора департамента культуры региона Наталью Суханова, сообщает "Открытый Нижний".

В линейку вошли блокнот из крафтовой бумаги, ручка и открытка. Первые образцы таких подарков вручат участникам Международной конференции «Горьковские чтения» в конце марта. Новые сувениры также представят Нижний Новгород на Международных туристических выставках «Интурмаркет-2018» и MITT в Москве.

Также Суханова показала и дополнительные позиции в линейке сувениров для гостей города — портативную зарядку для мобильных телефонов, ежедневники, магниты, значки, открытки и шоколадки. Все это можно будет приобрести в информационных центрах на городских мероприятиях, а также в учреждениях культуры.