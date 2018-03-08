Флешмоб "Читаем Горького на иностранных языках" пройдет в Нижнем Новгороде
Жители Нижнего Новгорода обратились в горадминистрацию с инициативой проведения флешмоба "Читаем Горького на иностранных языках". Об этом сообщает НТА-Приволжье.
На заседании рабочей группы по межнациональным отношениям обсуждался план мероприятий на 2018 год. В том числе было озвучено предложение проведения флешмоба "Читаем Горького на иностранных языках".
Презентация видеоматериалов, посвященных чтению отрывков произведений Максима Горького, была показана на заседании. Видео было подготовлено представителями национально-культурных организаций Нижнего Новгорода.
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