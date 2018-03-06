Вернисаж выставки нижегородской художницы Рады Ийя откроется в "Юла Pizza"
Вернисаж выставки нижегородской художницы Рады Ийя "Женщины моего экзорцизма" откроется в "ЮЛА PIZZA". Об этом сообщают организаторы.
"Женщины моего экзорцизма" - проект о женской силе и сестринстве по всему миру.
Рада Ийя - нижегородская художница, член Творческого союза художников России, лауреат премии президента Российской академии художеств З. Церетели (современное изобразительное искусство), участник российских и международных выставок и фестивалей. Работы Рады находятся в частных коллекциях в Болгарии, Македонии, Австрии, Тайване, Канаде.
Сама Рада так рассказывает о своем творчестве: "Я называю свой жанр Магическим символизмом. Взаимодействие человеческого духа с природой и коллективным бессознательным. Создавая свою систему символов, наделяя их определенным значением, я эклектично складываю композицию, которая рассказывает новую историю, без начала и конца."
8 марта
21:00
Юла Pizza, ул. Октябрьская, 9Б
Вход свободный
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