Вернисаж выставки нижегородской художницы Рады Ийя откроется в "Юла Pizza"

Вернисаж выставки нижегородской художницы Рады Ийя "Женщины моего экзорцизма" откроется в "ЮЛА PIZZA". Об этом сообщают организаторы.

"Женщины моего экзорцизма" - проект о женской силе и сестринстве по всему миру.

Рада Ийя - нижегородская художница, член Творческого союза художников России, лауреат премии президента Российской академии художеств З. Церетели (современное изобразительное искусство), участник российских и международных выставок и фестивалей. Работы Рады находятся в частных коллекциях в Болгарии, Македонии, Австрии, Тайване, Канаде.

Сама Рада так рассказывает о своем творчестве: "Я называю свой жанр Магическим символизмом. Взаимодействие человеческого духа с природой и коллективным бессознательным. Создавая свою систему символов, наделяя их определенным значением, я эклектично складываю композицию, которая рассказывает новую историю, без начала и конца."