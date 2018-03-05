Закрыто движение транспорта по площади Минина
Перекрыто движение транспорта по площади Минина. Изменения связаны с проведением мероприятия, посвященного празднованию 100 дней до старта ЧМ по футболу FIFA 2018. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".
Согласно полученным данным, с 12:00 5 марта, до 12:00 7 марта движение по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Минина) временно прекращено. Объезд организован по прилежащим улицам.
Кроме того, парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятий будет также запрещена.
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