Закрыто движение транспорта по площади Минина

Согласно полученным данным, с 12:00 5 марта, до 12:00 7 марта движение по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Минина) временно прекращено. Объезд организован по прилежащим улицам.

Кроме того, парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятий будет также запрещена.