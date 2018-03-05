Почти 30 тысяч кандидатов в присяжные заседатели выберут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сформируют списки кандидатов в присяжные заседатели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общее количество кандидатов составит 30 тысяч человек, то есть почтовое уведомление о включении в список кандидатов получит получит каждый сороковой житель Нижнего. Они будут обеспечивать деятельность судов общей юрисдикции: Московского окружного военного суда и гарнизонного военного суда, третьего окружного военного суда и 95 гарнизонного военного суда, а также районных городских судов.

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются раз в 4 года, и, если суду предстоит рассматривать дело с привлечением присяжных, их случайным образом выбирают из списка кандидатов.