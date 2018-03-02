Специальные видео-трансляции к 150-летию Максима Горького запустили на 20 уличных экранах

Нижегородская администрация запустила видео-трансляции к 150-летию Максима Горького на 20 уличных экранах. Об этом, со ссылкой на управление по работе со СМИ городской администрации, сообщает НИА "Нижний Новгород".

В преддверии празднования 150-летия со дня рождения писателя, прозаика, драматурга Максима Горького, на территории Нижнего Новгорода началась информационная кампания с использованием средств наружной рекламы.

Тематическая трансляция на уличных экранах запускается для информирования жителей Нижнего о мероприятиях, проводимых в рамках юбилейного года писателя. Кроме того, планируется размещение информационных материалов на 45 рекламных конструкциях.