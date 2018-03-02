Нижегородское правительство отремонтирует крыши шести башен Кремля
Правительство Нижегородской области направит чуть больше 2,8 млн рублей на реставрацию башен Кремля. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".
Правительством уже объявлен конкурс на право выполнения ремонтно-реставрационных работ. Его итоги должны быть подведены 26 марта.
Как отмечается в конкурсной документации, башни Нижегородского кремля, выходящие на пл. Минина, – Коромыслова, Никольская, Кладовая, Дмитровская, Пороховая, Георгиевская – покрыты кровельной сталью. Состояние покраски и стыков листов кровель башен находится в неудовлетворительном состоянии. Запланирована окраска кровель на башнях с предварительной расчисткой от старых закрасок, пайкой швов покрытия башен и проолифкой. Кроме того, должно быть заменено покрытие из кровельного железа на зубцах Дмитровской башни, которое частично пришло в негодность.
Цена контракта составляет 2,85 млн рублей. Источник финансирования – областной бюджет.
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