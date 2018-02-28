Архитектор Максим Малеин прочитает лекцию о парке Зарядье

Аархитектор Максим Малеин прочитает лекцию "Зарядье: от концепции до реализации". Он - специалист по вычислительному проектированию, в проекте «Зарядье» отвечал за проектирование и реализацию фасадов павильонов, разрабатывал параметрическую раскладку мощения, работал над интерьером филармонии. Об этом сообщают организаторы.

Московский парк «Зарядье» - самый эффектный объект прошлого года. Мечта для жителей других городов, образец для подражания в их представлении. Парк спроектирован американским бюро Diller Scofidio + Renfro - победителем конкурса в 2013 году. Недавно «Зарядье» было названо «лучшим общественным пространством» по итогам в конкурса ArchDaily. Голосование проводилось в интернете: больше ста тысяч голосов отдано парку.

О том, какие идеи удалось успешно реализовать, а от чего пришлось отказаться, как работает парк изнутри и что скрыто под его зелеными холмами и стеклянной корой расскажет Максим Малеин.

Лекция пройдет а Доме архитектора в пятницу, 2 марта в 18:30.

Вход свободный.