Две лекции по антропологии прочитает Александр Соколов

Антрополог Александр Соколов приедет в Нижний Новгород 10- 11 марта, чтобы прочитать две открытые лекции. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

10 марта 17:00 в Парк науки ННГУ (ул.Ульянова 10б) - пройдет лекция "Кожа и шерсть".

11 марта, 17:00 То самое место (ул. Горького, 226) - можно будет узнать о "Главных открытиях и «закрытиях» в антропологии – 2017"

Вход на лекции свободный.

Александр Соколов (Москва) - научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала Антропогенез.ру, финалист премии «Просветитель» (2015).