Движение по Мещерскому бульвару будет закрыто до 1 мая

Движение по участку Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде закрыто c 26 февраля до 1 мая 2018 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на центр организации дорожного движения города.

Движение будет закрыто на участке в районе домов №2 и №3 корп. 3.

Как поясняет пресс-служба городской администрации, закрытие движения связано со строительством станции метро "Стрелка".

Путь следования троллейбусов маршрутов №№10 и 25 будет организован до остановочного пункта "Улица Должанская". Движение автобусов маршрутов №№49 и 70, следующих от остановки "Школа №176", будет организовано в направлении остановки "Улица Должанская" по улицам Карла Маркса, Пролетарской и Сергея Акимова в обоих направлениях.