В Доме архитектора расскажут про новую жизнь исторических улиц Славянской, Новой, Студёной

В Нижнем Новгороде пройдет уникальный проектный семинар: “Новая жизнь исторических улиц Славянской, Новой, Студёной”.

В рамках семинара выступят архитекторы, историки, реставраторы и даже маркетологи. Они расскажут об особенностях и перспективах развития района церкви Трёх Святителей (улицы Славянская, Новая, Студёная).

Регистрация на семинар по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZrz7zPSU2bELbI_9FyOqucH00fFRO-Ulzr2dzv1MoneDpCg/viewform

Также проектный семинар включает также и исследовательский блок - экскурсии по заповедному району с целью выявления его смысловых доминант.

18.00-19.00 урбанист Ирина Маслова - экспедиция “Новейшая история района”.

16.00- 17.00 чаепитие с модераторами Центра Прикладной Урбанистики: обсуждение особенностей территории и впечатлений от места.

Запись на экспедицию по ссылке: https://goo.gl/forms/6vYhdI4HA4pIILKb2, или по телефону 89047828042

18.00-19.00 Виктория Азарова “Деревянный район церкви Трех Святителей в туристических маршрутах города”.

16.00- 17.00 чаепитие с модераторами Центра Прикладной Урбанистики: обсуждение особенностей территории и впечатлений от места.

Запись на экскурсию по ссылке: https://goo.gl/forms/TTUN1kVN6tLluNFP2, или по телефону 89047828042

Сбор всех экскурсий по адресу: ул. Костина, 2 около крыльца. Оплата в виде добровольных пожертвований на консервацию деревянных домов.