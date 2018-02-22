Представлены подлинные документы XVIII века о создании Нижегородской губернии

Выставка подлинных архивных документов первой четверти XVIII века по истории создания Нижегородской губернии открылась в музее Законодательного собрания в Кремле. Об этом сообщает "Время Н".

Руководитель регионального комитета по делам архивов Борис Пудалов представил подлинные указы Петра I и Правительствующего сената, письма царя нижегородскому епископу Питириму, указ от 26 января 1714 года (6 февраля по новому стилю) о создании Нижегородской губернии.

Архивный фонд комитета в настоящее время составляет более 7 млн дел, это превышает объем архивов сразу нескольких регионов вместе взятых.

Самый старый документ датируется XV веком — это «Грамота полоцкого архиепископа Симеона о пожаловании монастырю св. Николы на Лунче недвижимого имения — села на озере Отулове (Тулове) с угодьями».