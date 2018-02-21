Международный литературный фестиваль имени Горького состоится в Нижнем Новгороде

II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького будет проходить с 26 по 31 марта. Об этом, со ссылкой на организатора мероприятия, писателя Дмитрия Бирмана, сообщает портал "В городе N".

Впервые литературный фестиваль проходил в Нижнем Новгороде в прошлом году. На этот раз он будет более масштабным, так как проводится в рамках празднования 150-летия со дня рождения Максима Горького. Ожидается, что на фестиваль приедут участники из 20 стран, а также не менее 50 известных российских писателей.

В рамках фестиваля будет организовано ста встреч с писателями, причем не только в Нижнем Новгороде, но и в городах области. Также будут проводиться мастер-классы, презентации крупных издательств, а кульминацией станет торжественный вечер, посвященный юбилею писателя. Он пройдет в театре драмы 28 марта.

Все основные события фестиваля будут транслироваться онлайн, и увидеть происходящее в Нижнем Новгороде можно будет в любой точке мира. Над программой мероприятия еще ведется работа.

Исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин также добавил, что в ближайшее время город украсят плакаты с информацией о фестивале, чтобы как можно больше людей прониклось его идеей.