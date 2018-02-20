Реконструкция Московского вокзала будет полностью завершена в марте

Все строительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде, который в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года также будет принимать гостей и участников турнира, будут завершены до конца марта. Об этом сообщает ТАСС.

Реконструкция вокзала началась в июне 2017 года, по ее завершению площадь помещений увеличится на 1200 кв. м, а пропускная способность возрастет на 25%. Комплексная реконструкция нижегородского железнодорожного вокзала - один из главных проектов Горьковской железной дороги. В этапы реконструкции входит приведение действующего вокзала в соответствие требованиям транспортной инфраструктуры городов проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, модернизация второй и третьей платформы, реконструкция фасада и центрального холла вокзала, создание на базе вокзала крупного транспортно-пересадочного узла, включающего в себя расширение зон обслуживания пассажиров, реконструкцию первой платформы привокзальной площади.

"На данный момент объем всех работ выполнен на 71%" - отмечает начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД" Амир Идиятулин.