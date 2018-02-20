Частный сервис социального такси запущен в рамках проекта "Условные границы"

Сервис работает просто: человек оставляет заявку удобным для него способом (сотовый телефон, стационарный телефон, интернет), фонд формирует заявку и осуществляет поездку по заранее согласованному маршруту на автомобиле, предоставленным компанией SKODA.

Согласно статистическим данным, порядка 153 000 семей не могут посетить врачей, получить стационарное лечение, и не имеют возможности побывать на культурных городских мероприятиях только по причине отсутствия средств на проезд.

Стоимость проезда на такси, например от Балахны до Нижнего Новгорода (растояние около 50 км) в среднем 2 050 рублей в одну сторону. Государство выделяет всего 5 автомобилей в качестве Социального такси. Очевидно, что это несоизмеримо мало для решения проблем с транспортировкой больных и маломобильных детей и взрослых. На решение этой социально проблемы и направлен проект "Условные границы".

Проект успешно реализовывается с декабря 2017 года. Волонтеры фонда подарили детям с ограниченными возможностями здоровья новогодний праздник, организовали рождественскую поездку по храмам и монастырям, провели интересную и познавательную экскурсию по музею ГУ МВД России по Нижегородской области.

Также Автоцентр Злата и Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» предлагает своим клиентам и партнерам простой способ оказать помощь: перевести деньги на общий счет фонда с пометкой Благотворительное пожертвование. Так помощь получит тот, кто на данный момент нуждается в ней острее всех. Из общих денег фонда оплачиваются срочные операции и покупаются жизненно необходимые лекарства.