Нижний Новгород в 2017 году посетили более 500 тысяч туристов

Устойчивый рост туризма в Нижнем Новгороде отмечает директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Согласно данным туроператоров, в 2015 году столицу Приволжья посетили 362 тыс. человек, а в 2016 – 534 тыс. Отмечается, что расчетный показатель за 2017 год приблизился к 560 тыс. туристов.

Руководитель департамента культуры также доложила о реализации муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы" в 2017 году, ключевыми направлениями программы стали подготовка к проведению ЧМ-2018 и к 150-летию со дня рождения Максима Горького.

Наталья Суханова подчеркивает, что в Нижнем Новгороде воплощены десятки ярких и содержательных проектов событийного туризма, выпускается информационная и сувенирная продукция, путеводители, видеоматериалы, активно развиваются туристические интернет-порталы - это все делает город более привлекательным для туристов.