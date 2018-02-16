«Камень желаний» появится в парке им. Пушкина

В парке Пушкина установят "Камень желаний". Об этом, со ссылкой на пресс-службу городской администрации, сообщает "Открытый Нижний".

Открытие скульптуры состоится 18 февраля 2018 года в 11:30 в парке им. Пушкина. Отмечается, что «Камень желаний» станет единственным подобным монументом в Нижнем Новгороде.

Скульптура представляет собой камень с отпечатками ладоней и сердца. Можно будет загадать желание, приложив свои ладони к отпечаткам и в ответ услышать от «камня» напутствие или предсказание.

Отмечается, что идея создания скульптуры появилась несколько месяцев назад: тогда группа активистов запустила общественный проект, который поддержал и глава администрации Советского района Владимир Исаев. Он предоставил активистам помощь в установке монумента на территории парка им. А.С. Пушкина.