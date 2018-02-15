Канавинский мост перекроют на один день в рамках подготовки к ЧМ

Канавинский мост в Нижнем Новгороде перекроют на один день 28 апреля. Это необходимая мера для тестирования транспортной логистики к ЧМ-2018. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский на совещании по вопросам подготовки к проведению в Нижнем Новгороде игр чемпионата мира по футболу 2018.

Было решено, что 28 апреля в городе будет смоделирован режим чемпионата мира. В связи с этим введут новые транспортные ограничения, в частности перекроют Канавинский мост.

Как отмечается, за основу транспортной логистики был взят пример Кубка конфедераций, прошедшего в России, а также учтён опыт проведения чемпионата мира в других странах.

Основные нагрузки на транспортную инфрастуктуру лягут в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, три тестовых встречи, которые будут проходить с апреля по май, а также игр сборной России в рамках чемпионата. На этот период движение 60 маршрутов общественного транспорта будет изменено.

Также в дни проведения матчей будет перекрыто движение под метромостом и на Канавинском мосту. Кроме того, планируется передвижение 220 шаттлов по Нижнем Новгороду с бесплатным проездом.

По словам Дмитрия Сватковского, измененную схему перевозок и транспортной логистики в исторической части города опубликуют на официальных ресурсах правительства области 1 марта.