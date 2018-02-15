Работы на стадионе "Нижний Новгород" вышли на завершающую стадию

Основные виды строительно-монтажных работ на нижегородском стадионе завершены. Об этом, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области, сообщает НИА "Нижний Новгород".

Первый заместитель главы минстроя РФ Леонид Ставицкий отмечает, что "основные ключевые точки по завершению строительства стадиона определены, проведена работа по структурированию задач, неукоснительное выполнение которых необходимо для завершения работ и ввода в эксплуатацию стадиона к установленному сроку. На данный момент основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство фундаментов, монолитных железобетонных конструкций, устройство кровли, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от городских источников, подключение к городской сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети водоотведения, ливневой канализации, теплоснабжения. В полном объеме завершены агротехнологические мероприятия по футбольному полю."

Руководитель строительства "Стадиона Нижний Новгород" Сергей Пичушкин доложил, что на данный момент согласованы все 52 программы пуско-наладочных работ, на объекте трудится более 2,5 тысяч человек. Всего на стадионе насчитывается более двух тысяч помещений.