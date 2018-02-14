Нижний Новгород может лишиться синих заборов

Нижегородская администрация планирует изменить требования к цвету строительных заборов. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Новая концепция проекта решения Гордумы, разрабатывающаяся по поручению главы города, предусматривает изменение требований к цвету и материалам конструкций строительных площадок. Предлагается уйти от синих заборов и отказаться от устаревших типов ограждений, в частности, используя сетчатое ограждение или двухцветное: бежевого и серого цветов.

Председатель комиссии по строительству Андрей Дранишников, в свою очередь, заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов. "Если будет сетка – вся пыль будет лететь на дорогу. На заседание Думы вопрос вынесем, но к эстетическим решениям есть вопросы", - подчеркнул Дранишников.

Напомним, в начале ноября Елизавета Солонченко предложила превратить синие заборы в объекты искусства.