Читка пьесы современного французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта пройдет в "Безухове"

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Драма_talk: между текстом и театром». Главная цель проекта – знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссёрами.

Эрик-Эммануэль Шмитт - один из самых известных в мире французских авторов. Его диссертация по философии «Дидро и метафизика» парадоксальным образом превратилась в пьесу «Распутник», экранизированную Габриэлем Агийоном с Фанни Ардан в главной роли. А в фильме «Опасные связи» по пьесе Шмитта снялись Катрин Денёв и Настасья Кински. Позже драматург и сам занялся кинорежиссурой, сняв два фильма. Он является автором двух десятков романов и повестей. Наиболее известные - «Цикл незримого»: «Миларепа» на тему Буддизма, «Месье Ибрагим и цветы Корана» — ислама, «Дети Ноя» - иудаизма и «Оскар и Розовая Дама» — христианства. Но настоящую популярность принесла ему ему пьеса «Посетитель», основанная на диалоге Зигмунда Фрейда и Бога, за которую он был награждён премией Мольера в 1993 году.

Пьеса «Малые супружеские злодеяния» (в переводе Ирины Мягковой) - одна из самых свежих, но не

самых известных из 17 написанных Шмиттом пьес.