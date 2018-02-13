Читка пьесы современного французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта пройдет в "Безухове"
Читка пьесы современного французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие супружеские злодеяния» в постановке режиссера Льва Харламова пройдет 26 февраля 19:00 в литературном кафе "Безухов".
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Эрик-Эммануэль Шмитт
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Драма_talk: между текстом и театром». Главная цель проекта – знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссёрами.
Эрик-Эммануэль Шмитт - один из самых известных в мире французских авторов. Его диссертация по философии «Дидро и метафизика» парадоксальным образом превратилась в пьесу «Распутник», экранизированную Габриэлем Агийоном с Фанни Ардан в главной роли. А в фильме «Опасные связи» по пьесе Шмитта снялись Катрин Денёв и Настасья Кински. Позже драматург и сам занялся кинорежиссурой, сняв два фильма. Он является автором двух десятков романов и повестей. Наиболее известные - «Цикл незримого»: «Миларепа» на тему Буддизма, «Месье Ибрагим и цветы Корана» — ислама, «Дети Ноя» - иудаизма и «Оскар и Розовая Дама» — христианства. Но настоящую популярность принесла ему ему пьеса «Посетитель», основанная на диалоге Зигмунда Фрейда и Бога, за которую он был награждён премией Мольера в 1993 году.
Пьеса «Малые супружеские злодеяния» (в переводе Ирины Мягковой) - одна из самых свежих, но не
самых известных из 17 написанных Шмиттом пьес.
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Кадр из фильма "Оскар и Розовая Дама" по произведению Э.-Э. Шмитта
Цитата из пьесы:
«ЛИЗА: Ты не выносишь, когда я навожу порядок на твоем письменном столе, и называешь первозданный хаос в своих бумагах « порядком исторического складирования». Полагаешь, что книги без пыли напоминают чтиво в зале ожидания. Считаешь, что хлебные крошки – не мусор, потому что хлеб мы употребляем в пищу. А совсем недавно уверял меня, будто крошки – это слезинки хлеба, который страдает, когда мы его режем. Отсюда вывод: диваны и кровати полны скорби. Ты никогда не заменяешь перегоревшие лампочки под тем предлогом, что в течение нескольких дней следует соблюдать траур по угасшему свету. Пятнадцать лет обучения в брачном союзе научили меня сведению всех твоих теорий к единственному, но основополагающему тезису: ничего не делай в доме! Он улыбается мягкой, извиняющейся улыбкой.
ЖИЛЬ: Жизнь со мной – настоящий ад, верно?»
Вход на мероприятие свободный.
Зарезервировать столик заранее можно по телефону 8 (831) 433 87 63
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