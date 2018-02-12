По адресной инвестиционной программе Нижегородская область получит около 1 млрд рублей

Как сообщает Коммерсант.ru со ссылкой на министерство экономики Нижегородской области, в 2018 году в регион поступит более 950 млн руб. из федерального бюджета для строительства различных объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

В частности, 837 млн руб. направят на завершение строительства стадиона к чемпионату мира по футболу. Еще 100 млн руб. выделят на строительство дома в Кстовском районе для молодых ученых РАН. Техническое перевооружение объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза ядерного центра в Сарове обойдется в 21 млн руб.

Всего в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2018-2020 годы, утвержденной министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным в декабре 2017 года, за три года Нижегородская область получит 4,5 млрд руб.

Чуть больше 22 млн руб. планируется направить на проектирование и строительство здания для прокуратуры Дивеевского района, 379,5 млн руб. – на строительство комплекса зданий межрайонного отдела МВД «Дивеевский». Еще 990 млн руб. из бюджета РФ поступит на проектирование и строительство детской поликлиники в Сарове, 68 млн руб. – на проектирование здания арбитражного суда.

Самый крупный транш - в 2 млрд руб. - предусмотрен для проектирования и строительства второго здания технологической зоны резервного центра обработки данных в Городце.