РЖД вводит дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург на период праздников в феврале и марте. Об этом, со ссылкой на пресс-служба Горьковской железной дороги, сообщает НИА "Нижний Новгород".

Так, на период праздников будут запущены дополнительные поезда дальнего следования: поезд №236/235 сообщением Москва – Нижний Новгород отправится из столицы 7,10 и 11 марта в 11:40 и прибудет в Нижний Новгород в 18:50. Отправится из Нижнего Новгорода 7,10 и 11 марта в 11:05, прибудет в Москву в 17:58.



Поезд №295/296 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород отправится 24 февраля, 7 и 10 марта в 16:00, прибудет в Нижний Новгород 25 февраля, 8 и 11 марта в 08:39. Отправится из Нижнего Новгорода 25 февраля, 10 и 11 марта в 16:10 и прибудет в Санкт-Петербург 26 февраля, 11 и 12 марта в 10:35.