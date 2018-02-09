Морозная и ясная погода установится в городе на выходные

На выходных 10 и 11 февраля в Нижнем Новгороде установится морозная погода. В субботу весь день будет хмуро, а в воскресенье проглянет солнце. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".

В субботу, 10 февраля, ожидается пасмурная погода, температура при этом опустится до -11°С днем и до -14°С ночью.

В воскресенье, 11 февраля, ожидается солнечная, хотя и морозная погода: до -12°С днем и до -18°С ночью.

Осадков не ожидается, а влажность воздуха дойдет до 90%, поэтому мороз будет ощущается сильнее.