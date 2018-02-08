Стартовало голосование 12 рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода

Раз в два года в Нижнем Новгороде проводится архитектурный рейтинг. В этом году будет уже 12-ый.

Рейтинг архитектуры — независимый конкурс, в результате которого, по итогам голосования горожан и экспертов, определяется лучшее здание, построенное в Нижнем Новгороде за последние пару лет. Подробнее с проектами можно ознакомиться здесь: https://archrating-nn.livejournal.com/

Заполнить анкету можно до 10 февраля, в результате, останется 10 номинантов, которые наберут больше баллов.. Сейчас в лонг-лист включено 27 зданий.