Ввести двойные названия улиц в историческом центре города предлагает Союз писателей
Нижегородский Союз писателей обратился к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в историческом центре города. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".
Согласно информации, топонимическая комиссия обратилась к мэру с инициативой установки на улицах и площадях исторического центра города "двойных" указателей, на которых планируется разместить как ныне существующие, так и дореволюционные названия. Комиссия предлагает установить такие таблички к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.
Отмечается, что предложение является "компромиссным вариантом", так как полное переименование улиц встречает много противников: в частности, встаёт вопрос о возможных проблемах при смене документов жителями таких улиц.
Список улиц, переулков, площадей Нижнего Новгорода для установки на них "двойных" указателей названий (существующее – историческое (до 1917 г.):
Улицы:
1. Академика Блохиной – Мистровская
2. Алеши Пешкова – Пирожниковская
3. Братьев Матусовых – Мещанская
4. Володарского – Петропавловская, Большая Солдатская
5. Генкиной – Пожарская
6. Горького – Полевая, Посадская
7. Добролюбова – Мироносицкая
8. Долгополова – Новинская
9. Дунаева – Юрьевская
10. Заломова – Похвалинская
11. Ивана Романова – Крюковская
12. Интернациональная – Александровская
13. Кожевенная – Живоносновская
14. Коминтерна – Большая
15. Коммунистическая – Елизаветинская
16. Короленко – Канатная
17. Костина – Готмановская
18. Красносельская – Крестовоздвиженская
19. Литвинова – Песочная
20. Марата – Набережная Оки
21. Маслякова – Прядильная
22. Минина – Жуковская
23. Невзоровых – Мининская
24. Октябрьская – Дворянская
25. Пискунова – Осыпная, Малая Печерская
26. Семашко – Мартыновская
27. Советская – Московская
28. Совнаркомовская – Царская
29. Стрелка – Александро-Невская
30. Трудовая – Спасская
31. Ульянова – Тихоновская
32. Университетская – Мышкин переулок
33. Фрунзе – Кизеветтерская
34. Черниговская – Нижне-Окская набережная
35. Чкалова – Выставочное шоссе
Переулки:
1. Вахитова – Троицкий
2. Гранитный – Петропавловский
3. Грибоедова - Всехсвятский
4. Урожайный – Сергиевский
Площади:
1. Маркина – Софроновская
2. Минина и Пожарского – Благовещенская
3. Революции – Вокзальная
4. Свободы – Острожная
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