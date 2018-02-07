Ввести двойные названия улиц в историческом центре города предлагает Союз писателей

Нижегородский Союз писателей обратился к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в историческом центре города. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, топонимическая комиссия обратилась к мэру с инициативой установки на улицах и площадях исторического центра города "двойных" указателей, на которых планируется разместить как ныне существующие, так и дореволюционные названия. Комиссия предлагает установить такие таблички к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.

Отмечается, что предложение является "компромиссным вариантом", так как полное переименование улиц встречает много противников: в частности, встаёт вопрос о возможных проблемах при смене документов жителями таких улиц.