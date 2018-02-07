Кафе "Безухов" организует благотворительный гастрономический сет

Благотворительный гастрономический сет «Когда мои друзья со мной!» пройдет в литературном кафе "Безухов" 8 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Примут участие более 25ти шеф-поваров и кулинаров-любителей, что приготовят сет из 5ти подач. Стоимость сета - это благотворительный взнос на лечение Максима Смирнова, попавшего в серьезную аварию. Максим Смирнов- шеф-повара кафе «В гости», ставивший кухню бургерной "Салют" - один из наиболее востребованных шефов Нижнего, открывший не одно популярное кафе. 

8 февраля

19:00

Литературное кафе «Безухов», ул. Рождественская, 6

Каждый гость определяет сам комфортную для себя сумму. 

 

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Автор: Анастасия Большакова
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