Кафе "Безухов" организует благотворительный гастрономический сет

Благотворительный гастрономический сет «Когда мои друзья со мной!» пройдет в литературном кафе "Безухов" 8 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Примут участие более 25ти шеф-поваров и кулинаров-любителей, что приготовят сет из 5ти подач. Стоимость сета - это благотворительный взнос на лечение Максима Смирнова, попавшего в серьезную аварию. Максим Смирнов- шеф-повара кафе «В гости», ставивший кухню бургерной "Салют" - один из наиболее востребованных шефов Нижнего, открывший не одно популярное кафе.