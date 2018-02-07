Научный журналист, историк фантастики Антон Первушин прочитает лекцию «Образы космической экспансии. Как сделать обитаемой целую Вселенную?»

Мероприятие пройдет в рамках цикла публичных лекций «Пробелы образования» и параллельной программы выставки «Космопорт «Стригино 3» при поддержке премии Дмитрия Зимина Просветитель».

Космонавтика является самым фантастическим видом деятельности человечества. По мере проникновения во внеземное пространство она дарит нам новые слова, смыслы и образы, подпитывая воображение писателей, поэтов, художников. На стыке науки и мечты рождается видение космического будущего, которое ждет землян. Какой представляли себе космонавтику художники ХХ века? Что им удалось предсказать? Как они повлияли на проектирование реальной космической техники? Чего нам ждать от космической живописи? На все эти вопросы ответит в своей лекции писатель-фантаст, научный журналист и футуролог, исследователь истории космонавтики Антон Первушин.

Антон Первушин — писатель, журналист, сценарист, литературный критик, исследователь истории науки, космонавтики и фантастики. Магистр технических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга; Координационного совета Союза ученых Санкт-Петербурга; Клуба научных журналистов; Ассоциации футурологов. Автор сценариев четырехсерийного научно-популярного фильма «Открытый космос» («Первый канал»), технический консультант восьмисерийного документально-исторического фильма «Наш космос» (канал «НТВ»).

16 февраля