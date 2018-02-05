Резкое похолодание прогнозируется к вечеру 5 февраля

Синоптики прогнозируют похолодание до -15° и шквалистый ветер в Нижегородской области к вечеру 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

5 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, отдельные порывы южного ветра до 15 м/с, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Как сообщает начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, 5 февраля в максимальная температура воздуха составит -2…+1°. А в ночь на 6 февраля температура резко опустится до -10…-15° - резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 9-13° ожидается на всей территории региона, дневная температура около -10°. Сильная гололедица. Днем кратковременный снег.