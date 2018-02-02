Банк России выпустил памятную монету в честь 150-летия Максима Горького
Портрет Максима Горького начеканили на памятной серебряной монете номаналом в два рубля. Об этом сообщает "Открытый Нижний"
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвящённую 150-летнему юбилею великого писателя. Монета номиналом 2 рубля входит в серию «Выдающиеся личности России». Тираж составляет 3000 штук. На её оборотной стороне нанесены портрет Горького и изображение буревестника.
Первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц заявил, что появление Максима Горького на памятной монете – важное событие для Нижегородской области, ведь для почитателей творчества выдающегося прозаика, драматурга и публициста, как и для коллекционеров монета станет желанным сувениром.
Напомним, ежегодные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде в марте 2018 года.
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