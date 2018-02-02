Ажурные конструкции на Стрелке будут доступны для посещения

Началось благоустройство территории будущего парка на Стрелке. Ажурные конструкции - бывшие пакгаузы - уже очистили от ограждающих построек. Фоторепортаж того, как идут работы опубликовал портал "NN.ru".

Из всех построек обанкротившегося речного порта, на месте которого и планируется обустроить парк, остались лишь единицы: историческое здание водокачки, пара трансформаторных подстанций, сгоревшее бомбоубежище и два остова пакгаузов.

Пакгаузы — это склады бывшего речного порта. Два года назад выяснилось, что они скрывали металлические конструкции павильонов с Всероссийской промышленной выставки 1896 года, проходившей в Нижнем Новгороде. Эти конструкции — ровесники знаменитой Эйфелевой башни, построенной в 1889 году. Планируется, что они станут частью парка, который сейчас благоустраивается на территории бывшего речного порта. Конструкции будут очищены от ржавчины, обработаны специальным составом, внутри них насыпана галька или камень типа некрупного щебня. На бывших пакгаузах планируется сделать красивую подсветку. Проект сейчас также готовится.

В настоящий момент идет работа над проектом консервации ажурных металлических конструкций. Специалисты подбирают состав, которым в марте-апреле планируется покрыть конструкции. Все работы планируется завершить до мая.