Фонтан на площади Маркина отремонтируют к июню 2018 года

Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на пресс-службу администрации Нижегородского района.

Известно, что в конце 2017 года администрация выделила на ремонт фонтана 1,6 млн рублей. При пересмотре видов и объемов работ сумма увеличилась до 2,6 млн рублей, эти средства заложены в бюджете на 2018 год. На данный момент смета находится в стадии разработки.

После проверки и согласования сметного расчета будет сформирован пакет документов на размещение муниципального заказа и проведен аукцион по определению подрядной организации. Предположительный срок выполнения ремонта фонтана – май-июнь 2018 года.