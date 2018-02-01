Судам запретили причаливать к Нижневолжской набережной до ее восстановления

Пассажирским судам запретили причаливать к Нижне-Волжской набережной до проведения повторной экспертизы состояния причала. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний", со ссылкой на генерального директора ООО «ГАМА» Дмитрия Галкина.

Как отмечается, данное решение было принято городской администрацией по итогам обследования причальной стенки, расположенной у Речного вокзала.

Ранее экспертизу причала проводила организация ООО «Альголь». По заключению специалистов, большие пассажирские суда смогут швартоваться здесь лишь при условии, что набережная будет отремонтирована. В настоящее время в ремонте нуждаются два небольших участка причальной стенки, составляющие всего 2–3% от всей ее протяженности.

Как заявили в департаменте градостроения Нижнего Новгорода, за январь—март будут сделаны все необходимые работы для того, чтобы причал открылся.

Пока нет информации, откуда будет финансироваться указанные работы.