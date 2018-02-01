Проект "Живая библиотека" возвращается после каникул

Проект "Живая Библиотека" возвращается после зимних каникул! Первая встреча в этом году состоится 11 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Живая Библиотека — проект о разнообразии опыта, взаимнопонимании и преодолении стереотипов. Книги на Живой Библиотеке — это люди, идентичности которых часто обрастают мифами и предрассудками; их могут не понимать, бояться, ненавидеть, избегать или просто не замечать. Также мы приглашаем людей, которые работают с уязвимыми группами и помогают им социализироваться и стать видимыми в обществе.

На Живой Библиотеке с каждым из них можно лично поговорить; узнать, как они живут, что чувствуют и с чем сталкиваются.

Общение на Живой Библиотеке — это сеансы Чтения по 40 минут в малых группах до 5 человек в безопасном и комфортном пространстве.

11 февраля можно будет пообщаться с Живыми Книгами: Добровольный пожарный Гринпис, Фриганка, Приемная мама, Сотрудница Комитета против пыток и многих других!

Обязательна регистрация.