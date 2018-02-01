Ограничено движение по Мызинскому мосту

Специалисты будут не менее недели восстанавливать Мызинский мост в Нижнем Новгороде после повреждения деформационного шва. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Повреждение деформационного шва моста со стороны улицы Ларина было обнаружено вечером 31 января работники подрядной организации, занимающейся содержанием покрытия переправы. Они сразу же сообщили об этом в управление ГО ЧС и департамент транспорта и связи.

После предварительного осмотра деформационного шва, было принято решение об ограничении движения по Мызинскому мосту. Половину переправы до восстановления деформационного шва перекрыли. По второй части моста движение транспорта организовано по одной полосе в обоих направлениях.

Возможно, повреждение шва связано с воздействием на мост крупногабаритного транспорта.

Уточняется, что опасности для автомобилистов и конструкций моста нет.