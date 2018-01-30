В Нижнем Новгороде появится первая в России электронная таможня

В 2018 году в Нижнем Новгороде планируется создать первую в России электронную таможню. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Приволжского таможенного управления, сообщает "Открытый Нижний".

Уточняется, что электронная таможня появится в регионе в октябре этого года. С этого момента все общение современных таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности будет переведено в электронный формат. Уже сейчас декларирование товаров полностью происходит в электронной форме.

Также отмечается, что в 2018 году подобные электронные таможни будут организованы на Урале и Северном Кавказе. Данная мера принимается в соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

В сообщении приводится комментарий заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Татьяны Голендеевой. По ее словам "Приволжье давно является пилотом в освоении новых технологических процессов". Также она подчеркнула, что все таможенные органы должны будут перейти на электронный режим работы к 2020 году.