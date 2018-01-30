Турнир по настольному футболу пройдет в кафе "Желтый шкаф"

Кафе "Желтый шкаф" приглашает принять участие в турнире по настольному футболу и получить возможность выиграть 5000 рублей.

В феврале будут проводиться парные соревнования для любителей. 14 февраля играют влюбленные, 23 февраля - сильные мужские дуэты. Каждая игра "Мяч в шкафу" - это 16 пар и призовой фонд 5000 рублей (призовой фонд включает в себя денежный приз 3000 рублей и сертификат в кафе на 2000 рублей).

Участие - депозит 300 рублей.

Регистрация в группе Вконтакте, или в кафе по адресу пр. Гагарина, 14.

Справки по телефону: 424-05-25.