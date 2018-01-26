Новое здание Центробанка построят к 2021 году‍

Центробанк посторит в Нижнем Новгороде новое здание в 2021 году. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на информацию от Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно полученным данным, проект будет реализовываться в рамках программы "Стратегии развития наличного денежного обращения в России на период 2016-2020 годов".

Ведомство возведет высокотехнологичный объект наличного денежного обращения. В январе 2018 года Банк России уже утвердил паспорт предпроекта, завершение строительства и сдача объекта планируется в 2021 году.

При проектировании архитекторы особенно ориентировались на современные тенденции. Максимальная эффективность операций в банке будет достигаться за счет новейших средств автоматизации и механизации процессов хранения, перемещения, обработки наличных денег и уничтожения ветхих банкнот.

Кроме того, планируется, что этот центр будет обеспечивать потребность в наличных деньгах некоторых регионов, подведомственных Волго-Вятскому ГУ ЦБ.