Музей "Домик Каширина" открылся после реконструкции

Музей детства писателя Максима Горького "Домик Каширина" открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде. Со ссылкой на пресс-службу городской администрации об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Реконструкция проводилась к 150-летнему юбилею Горького в марте этого года.

Как информирует администрация города, восстановление объекта культурного наследия федерального значения обошлось областному и городскому бюджету почти в 6 млн рублей. Были отреставрированы фасад и внутренние помещения мемориального дома, надворные постройки, каретник и красильня.

Также в "Домике Каширина" открылся детский музейный центр. В нем будут проводится лекционные занятия, мастер-классы, видеоуроки и выставки творческих работ.

Глеб Никитин Отрадно увидеть, насколько проникнуты горьковским духом помещения, обстановка в "Домике Каширина", а с открытием детского центра творчества музей приобретет новую жизнь. Наша задача – не только сохранять, но и распространять горьковское наследие, дать нашим детям возможность учиться на его произведениях».

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Глеба Никитина, в музее удалось сохранить ту самобытную атмосферу, которая была раньше.