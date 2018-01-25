Футбольный клуб «Олимпиец» перед стартом Чемпионата мира по футболу 2018 года проведёт три матча на арене нового стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщает "Открытый Нижний" со ссылкой на прес-службу гцбернатора и правительства области.

Три игры в рамках чемпионата ФНЛ будут тестовыми мероприятиями для проверки готовности стадиона к мундиалю.

Первым официальным матчем, сыгранным на новой футбольной арене будет игра между «Олимпийцем» и «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга 15 апреля.

Согласно данным регионального минспорта, загрузка арены будет идти по нарастающей: 15 апреля на трибунах будет размещено лишь 15 тысяч человек (30% от вместимости стадиона), 28 апреля – 22 тысячи (50%), 6 мая – более 36 тысяч (80%).

Билетная программа будет утверждена позднее.