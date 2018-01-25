Московский детский камерный Театр игрушка покажет два спектакля в StoryHome
Гастроли московского детского камерного Театра Игрушка в Нижнем Новгороде. 26 и 27 января в пространстве StoryHome разыграют два представления: "Повстречались на площади картонной" и премьерный спектакль "К вам идет слон!". Об этом сообщают организаторы.
"Повстречались на площади картонной" - спектакль, рассказывающий о таинственной жизни игрушек. О чем шепчутся куклы? Куда марширует батальон картонных солдат и что можно обнаружить на дне обыкновенной обувной коробки?. В спектакле дети узнают о том, как хрупок внутренний мир взрослого человека,мир, в котором поиск ответов на самые простые вопросы уводит его далеко, в безымянный "город" кукольных домов, картонных площадей, заводных каруселей, забытых детских шалостей и воспоминаний о крепкой дружбе. Продолжительность спектакля 45 мин.
"К вам идет слон!" - оригинальная трактовка рассказа А. Куприна "Слон". В одном городе, величиной с театральный макет, живет маленькая девочка Надя. Она потеряла связь с миром. Продолжительность спектакля 40 минут.
Участники проекта:
Юля Духовны - автор спектаклей и режиссер.
Наталия Подколзина - руководитель проекта и продюсер.
Марина Куценко - актриса и педагог, выпускница Российской Академии ГИТИС.
26 января в 18:00
27 января в 12:00 и 15:00
Студия StoryHome. Истории и Вещи. ул. Сергиевская, 8
Стоимость семейного билета на двоих (1 взрослый+1 ребенок) 1500 руб, на троих 2200 руб, на четверых 2800 руб
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