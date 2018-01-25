Московский детский камерный Театр игрушка покажет два спектакля в StoryHome

"Повстречались на площади картонной" - спектакль, рассказывающий о таинственной жизни игрушек. О чем шепчутся куклы? Куда марширует батальон картонных солдат и что можно обнаружить на дне обыкновенной обувной коробки?. В спектакле дети узнают о том, как хрупок внутренний мир взрослого человека,мир, в котором поиск ответов на самые простые вопросы уводит его далеко, в безымянный "город" кукольных домов, картонных площадей, заводных каруселей, забытых детских шалостей и воспоминаний о крепкой дружбе. Продолжительность спектакля 45 мин.

"К вам идет слон!" - оригинальная трактовка рассказа А. Куприна "Слон". В одном городе, величиной с театральный макет, живет маленькая девочка Надя. Она потеряла связь с миром. Продолжительность спектакля 40 минут.

Участники проекта:

Юля Духовны - автор спектаклей и режиссер.

Наталия Подколзина - руководитель проекта и продюсер.

Марина Куценко - актриса и педагог, выпускница Российской Академии ГИТИС.