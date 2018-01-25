Нижний Новгород и Городец могут войти в Золотое кольцо России

Города Нижегородской области могут войти в Золотое кольцо России. Об этом, со ссылкой на заместителя председателя Законодательного собрания Ольгу Щетинину, сообщает портал "В городе N".

В настоящий момент департамент туризма и народных промыслов занимается подготовкой соответствующего заявления для подачи в Минкульт РФ. В Золотое кольцо России могут войти Нижний Новгород и Городец.

Как подчеркивает Ольга Щетинина, «Тема не нова, и о ней уже говорили ранее, но губернатор дает сейчас новый импульс, и он содержит амбиции по вхождению Нижнего Новгорода и Городца в состав Золотого кольца. Возможно, что для этого потребуются дополнительные средства из бюджета области. Но те преимущества, которые получит город при включении в Золотое кольцо, позволят получить региону гораздо больше».

Для реализации проекта сформируют программу, согласно которой определят объекты, требующие строительства, реконструкции и ремонта.