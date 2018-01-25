Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3%. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на сайт Нижегородстата.

В январе-декабре 2017 года общий оборот розничной торговли по региону составил 696,9 млрд рублей, что на 3% превышает показатели предыдущего года.

Оборот оптовой торговли по Нижегородской области составил 1 трлн 328,5 млрд рублей, и вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Объем платных услуг, оказанных населению региона, за год составил 167,6 млрд рублей. Это на 0,8% выше показателя прошлого года.