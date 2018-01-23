Фестиваль "42" пройдет в Парке науки ННГУ

В Парке науки ННГУ состоится научно-популярный фестиваль "42". Об этом сообщают организаторы.

Посетителей ждут открытые лекции по астрофизике, нейрофизиологии, медицине, биологии, химии и лингвистике для взрослых и детей, мастер-классы, научные экспонаты. Также фестиваль поддержит международную акцию «Открытая лабораторная», в рамках которой все желающие смогут проверить свои школьные знания по точным и естественным наукам.

Полное расписание и список лекторов можно узнать в официальном сообществе фестиваля.

10 февраля

с 12:00 до 20:00

Парк науки ННГУ, улица Ульянова, 10б

Вход свободный

 

Комментарии (0)
Автор: Анастасия Большакова
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также