Фестиваль "42" пройдет в Парке науки ННГУ

В Парке науки ННГУ состоится научно-популярный фестиваль "42". Об этом сообщают организаторы.

Посетителей ждут открытые лекции по астрофизике, нейрофизиологии, медицине, биологии, химии и лингвистике для взрослых и детей, мастер-классы, научные экспонаты. Также фестиваль поддержит международную акцию «Открытая лабораторная», в рамках которой все желающие смогут проверить свои школьные знания по точным и естественным наукам.

Полное расписание и список лекторов можно узнать в официальном сообществе фестиваля.