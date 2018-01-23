Фестиваль "42" пройдет в Парке науки ННГУ
В Парке науки ННГУ состоится научно-популярный фестиваль "42". Об этом сообщают организаторы.
Посетителей ждут открытые лекции по астрофизике, нейрофизиологии, медицине, биологии, химии и лингвистике для взрослых и детей, мастер-классы, научные экспонаты. Также фестиваль поддержит международную акцию «Открытая лабораторная», в рамках которой все желающие смогут проверить свои школьные знания по точным и естественным наукам.
Полное расписание и список лекторов можно узнать в официальном сообществе фестиваля.
10 февраля
с 12:00 до 20:00
Парк науки ННГУ, улица Ульянова, 10б
Вход свободный
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