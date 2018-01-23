Нижний Новгород занял 12-е место в России по уровню зарплат

Нижний Новгород занял 12 место в зарплатном рейтинге России по итогам 2017 года. Со ссылкой на данные компании Headhunter, об этом сообщает портал "В городе N".

Таким образом, ежемесячный совокупный доход до вычета НДС с учетом премий и бонусов составил 35 505 рублей.

С результатом более, чем в два раза выше - 82 920 рублей - лидирует Москва, с большим отрывом на второй позиции расположился Санкт-Петербург — 55 346 рублей.

Обогнали приволжскую столицу Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Челябинск и Краснодар.

На последних строчках рейтинга оказались Казань, Воронеж, Омск, Уфа и Волгоград.

Отмечается, что указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных.